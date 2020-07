Merilno mesto je glede meritev ozona postavljeno tako, da podatki veljajo za širšo okolico. Na Arsu pri tem opozarjajo, da se glede na vremensko napoved lahko pričakuje preseženo opozorilno vrednost ozona še celotno popoldne, v večernih urah pa naj bi raven padla. Tudi v četrtek se lahko pričakuje preseganje opozorilne vrednosti v popoldanskem času, so zapisali.

Vrednosti ozona, ki presegajo opozorilno vrednost, dražijo sluznico in dihala. Na Arsu ob tem svetujejo, da ljudje s kroničnimi boleznimi dihal in krvnega obtoka v tem času ostanejo v zaprtih prostorih, kjer je raven ozona nižja. Obenem pa zdravim ljudem priporočajo, da se izogibajo naporov v času trajanja visokih vrednosti ozona, so še navedli na Arsu.