Torej, ker so okužene s covidom-19 odkrili tudi na hrvaškem zunanjem ministrstvu in ker se je slovenski zunanji minister Anže Logar v torek srečal s hrvaškim kolegom Goranom Grlićem Radmanom, Logarju predlagamo 14-dnevno samoizolacijo. Še posebej zato, ker ni mogoče izključiti naklepa, da so Hrvati prišli v Ljubljano, da bi ga okužili. Njega in posledično kompletno slovensko vlado.

Logar naj tudi v Zagreb pošlje diplomatsko noto in z njo Radmanu sporoči, da preklicuje svoje povabilo, da bi se hrvaški zunanji minister okopal v Piranskem zalivu. Naj ves Piranski zaliv ostane oaza zdravja v covidskem Jadranu!