Po odloku o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov so lahko gostinski vrtovi in terase gostinskih obratov v času prireditev, pomembnih za Mestno občino Ljubljana, odprti od 6. do 5. ure naslednjega dne. Sedaj skoraj ni prireditev oziroma je število obiskovalcev omejeno in ni potrebe po podaljšanem obratovalnem času. Tudi turistov je 85 odstotkov manj. Najbolj problematični so zaprti lokali, kjer točijo alkohol. Alkoholizem je v Sloveniji tako in tako velik problem. Kritiziramo Hrvaško, da ima odprte nočne lokale do dveh zjutraj, sami pa toleriramo odprte lokale do pol dveh. Če želimo ohraniti delovna mesta, moramo preprečiti okužbe, te pa lahko zmanjšamo z zaprtjem bifejev ob 22. uri.

Ne morem, da ne bi omenil nemogočih razmer v domovih za starejše občane. Tudi tu se očitno nismo nič naučili iz prvega vala. Kako je mogoče, da še vedno puščamo okužene v zaprtih domovih, da se okužba znotraj njih širi, namesto da bi jih takoj odpeljali v izolacijo denimo v prazne hotele? Prof. dr. Bojana Beović trdi, da so vsi potrebni zdravstvene oskrbe tudi prepeljani v bolnišnice. Kako pa potem v domu za starejše lahko kdo umre? Ali tak ni bil potreben bolnišnične oskrbe?

Še o ponovnem nedeljskem odprtju trgovin. Že pred leti smo na referendumu glasovali za njihovo zaprtje, pa nič. Vlada Janeza Janše, ki je blizu Cerkvi, je ukinila prepoved obratovanja trgovin ob nedeljah. Zanimivo je, da se ob odprtju trgovin na Gospodov dan ni oglasila Slovenska škofovska konferenca.

Goran Iskrić, Ljubljana