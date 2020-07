Obregnil se je ob nevladnike, ki da zavirajo razvoj. Očital jim je, da niso kompetentni, da sledijo le lastnim interesom, ki niso v korist varovanju okolja, in še marsikaj. In ustavljajo številne razvojne projekte. Kajti projekti v fazi načrtovanja gredo skozi številne postopke, ki so vse pomisleke nevladnikov že davno ovrgli. Zato nevladniki igrajo zgolj vlogo zdraharjev. Namesto da bi predlagali rešitve.

Prav zanima me, kaj je mag. Henigmana napotilo k temu protinevladniškemu pogromu. Le težko si razlagam, zakaj se je podpisal pod tak, oprostite, zmazek.

Saj nevladniki predlagajo. Predlagali so preprečitev gradnje na žitnih poljih v okolici Hoč, s čimer bi ohranili najboljšo štajersko zemljo, prihranili bi porabljene in proč vržene vladne subvencije, v času prvega ministrovanja spoštovanega neoliberalca Počivalška. In ponujali so že prej devastirano območje Kidričevega. In Magni, ki je devastirala še okolico Hoč, ne bi bilo treba že ob prvi krizi bežati v Gradec.

Nevladniki dalje nasprotujejo gradnji avtoceste skozi Braslovče, projektu po volji neuničljivega šaleškega lobija. Za prihodnje rodove želijo ohraniti najboljšo rodovitno zemljo Savinjske doline. In predlagajo traso Velenje–Arja vas. Traso skozi dolino, ki nima toliko rodovitnega potenciala. A protest je najbrž zaman. Neoliberalni lobi, katerega dežurni operativec je minister Počivalšek, neumorno valja dalje. Celo ponosna hči Savinjske doline, opozicijka Bratuškova, valja v navezi z ministrom. In pomaga pri devastaciji svoje doline.

Magister Slovenko terja od nevladnikov celovite rešitve in predloge, pri čemer ubožec pozablja, da vlada nevladnikom ukinja še tista borna sredstva, ki so jih prejemali do zdaj. Lačni in bosi naj torej konkurirajo proračunsko sitim neoliberalcem?

Vloga siromašnih nevladnikov je lahko le vloga hudičevega odvetnika. Da postavljajo proračunsko sitim načrtovalcem neprijetna vprašanja. In šele če načrtovalci uspešno odgovorijo na vsa zastavljena vprašanja, lahko projekt dobi zeleno luč.

Neoliberalna ekološka trupla ležijo vsepovsod po Sloveniji. In se kopičijo. Njihovi eksekutorji so politiki tako desnice kot tudi levice. Ja, celo naš (pre)cenjeni doktor Drnovšek – preden je prešel v ekološko in duhovno ozaveščeno predsedniško fazo – je »sforsiral« bistveno bolj ekološko in finančno obremenjeno trojansko traso avtoceste, namesto cenejše in enostavnejše motniške variante.

Koronska kriza nam je nedvoumno pokazala, da tehnološki napredek ni nujno tudi napredek človeštva nasploh. Svet bo treba na novo premisliti. Natanko zdaj je pravi čas za ta premislek.

Rado Krušič, Žalec