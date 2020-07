Na upravno sodišče se je obrnil razrešeni nadzornik Medved, ki je upravnemu sodišču predlagal, naj odpravi vladni sklep o razrešitvi in imenovanju nadomestnih nadzornikov RTVS in naj prepove vladi nadaljnje poseganje v mandate članov nadzornega sveta.

Upravno sodišče se je odločilo za začasno odredbo za zagotovitev učinkovitega sodnega varstva Medvedovih ustavnih pravic, v katere naj bi bilo poseženo z vladnim sklepom o razrešitvi Medveda in ostalih dveh nadzornic.

Sklep upravnega sodišča velja, dokler v tem sporu ne bo vsebinsko odločeno. Sodišče torej še ni pravnomočno odločilo, pač pa bo to predmet nadaljnjega sodnega odločanja, o čemer bo sodišče prednostno odločilo, koliko hitro bo to mogoče, so zapisali v sklepu, ki ga je pridobila STA.

Poleg tega navajajo, da so se odločili za začasno odredbo, ker upravni spori običajno trajajo daljši čas, lahko bi se zavleklo dlje, kot traja mandat Medveda, Ostrouškove in Majerjeve. Mandat se jim namreč izteče 26. januarja 2022.

Prav danes je sicer potekala seja nadzornega sveta RTVS. Na RTVS so v izjavi za javnost zapisali, da so bili tik pred sejo obveščeni o sklepu upravnega sodišča. Predsednik nadzornega sveta je tako sejo zaključil še pred obravnavo predvidenega dnevnega reda. Sicer pa na RTVS dodajajo, da niso stranka v tem postopku, temveč gre za spor med državo in razrešenimi člani nadzornega sveta. Kakršnokoli odločitev bodo spoštovali.