Na pobočju Vršiča našli mrtvega jadralnega padalca

Novogoriški policisti so bili v torek nekaj po 21. uri obveščeni o pogrešanju jadralnega padalca, ki je skupaj s prijateljem okoli 13. ure vzletel s Kobale. Takoj je stekla iskalna akcija in nekaj pred 3. uro so pogrešanega 28-letnega Avstrijca našli mrtvega na strmem in nedostopnem območju nad planino Predolina na pobočju Vršiča.