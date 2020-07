Spotify je med aprilom in koncem junija zabeležil 29-odstoten medletni skok mesečnih uporabnikov; skupaj jih je bilo 299 milijonov. Število naročnikov, ki redno plačujejo njegove storitve, se je medtem zvišalo za 27 odstotkov na 138 milijonov.

Ne glede na to pa so s storitvijo pretočne glasbe v obravnavanem obdobju ustvarili 356 milijonov evrov čiste izgube, kar je več od pričakovanj. To naj bi bila posledica dajatev, ki so jih bili prisiljeni poravnati zaradi zvišanja cene njihove delnice.

Tečaj njihovih vrednostnih papirjev se je sicer od aprila 2018, ko so začeli kotirati na newyorški borzi, do začetka letošnjega aprila več kot podvojil, poroča francoska tiskovna agencija AFP.