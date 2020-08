Dušan Kosić, trener državnih prvakov: Celje je moja življenjska zgodba

»Ko človek dozori, spozna, da je največji užitek posledica pravih vrednot, ne pa iskanje bližnjic. Mi smo ob osvojitvi naslova doživeli tak užitek, ki je bil posledica takih vrednot in trdega dela. Zato smo bili deležni dobrih želja in čestitk iz vse Slovenije, saj so očitno prepoznali naš trud in nam privoščili ta uspeh,« je po skoraj pravljičnem prvem naslovu prvaka in napetem boju z nekajkrat bogatejšo Olimpijo ugotavljal 49-letni trener Dušan Kosić, ki je že dan po zmagoslavju deloval umirjeno in zbrano.