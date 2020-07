Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Zapihal bo severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 33 stopinj Celzija.

Povečini sončno

Danes bo na Primorskem pretežno jasno. Drugod bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč.

Zapihal bo severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 33 stopinj Celzija. V četrtek bo povečini sončno, v gorskem svetu bo popoldne nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 28 do 32, na Goriškem do 34 stopinj Celzija.

Nad severno Evropo je ciklonsko območje. Hladna fronta se prek srednje Evrope in Alp pomika proti vzhodu. Od severovzhoda bo k nam prehodno pritekal malo manj vroč in bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V krajih severno od nas bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte. Drugod bo povečini sončno.

V četrtek bo povečini sončno, v gorskem svetu bo popoldne nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 28 do 32, na Goriškem do 34 stopinj.