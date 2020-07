Skupino migrantov je malteška obalna straža rešila v ponedeljek, ob prihodu na otok pa jih je izolirala ter testirala. Podatkov o njihovem zdravstvenem stanju in narodnosti niso navedli. So pa na območje prispeli v čolnu, ki je izplul iz Libije. Na pomoč so poklicali v nedeljo, na rešitev pa so na morju čakali 30 ur, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Gre za največji skupek okužb na Malti, od kar so tam 7. marca potrdili prvi primer. Vsega skupaj imajo trenutno v državi 99 potrjenih primerov okužbe z novim koronavirusom.

V zadnjem času se migranti v večjem številu odpravljajo na pot prek morja, številni prispejo tudi v Italijo. Desne stranke v tej državi svarijo pred nevarnostjo, da bi lahko prihodi migrantov prispevali k okrepitvi epidemije covida-19.

V prihodnjih dneh naj bi v karantensko nastanitev preuredili ladjo italijanske mornarice, na kateri bodo morali migranti pred obalo Sicilije prebiti dva tedna, besede italijanske notranje ministrice Luciane Lamorgese navaja dpa.