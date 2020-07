Drugi tir Divača–Koper: “Nepričakovani geološki moment” je slab signal

Dostopne ceste, ki vodijo k predvideni trasi drugega tira, bodo namesto julija zgradili oktobra, namesto 11,9 milijona evrov pa naj bi gradnja 20 kilometrov cest stala 12,4 milijona evrov (brez DDV). In vendar je bilo na trasi drugega tira pred leti izvrtanih več kot 250 vrtin, na podlagi katerih so preučili geološko podlago. Zakaj so se torej vseeno pojavila nepričakovana dela?