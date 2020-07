Zakaj tokrat, v drugem valu, ljudje, še posebno mlajša populacija, ne sledijo opozorilom in napovedim strokovnjakom? Upam si tvegati z odgovorom, da tudi zaradi katastrofičnih napovedi ob prvem valu epidemije. Spomnimo se dramatičnih napovedi o stotisočih obolelih in o tisočih smrtnih žrtvah, če ne bomo sprejeli nobenih ukrepov. Ampak prav v tem je kleč: napovedi so se izkazale kot samozanikalne (torej se niso uresničile prav zato, ker so bile napovedane), tudi zato, ker so se ljudje ustrašili in so se vestno držali kolektivnih in individualnih zaščitnih ukrepov. Danes, ko se ljudje zavedajo, da se katastrofične napovedi niso uresničile, ko malo bolje vedo, kako se obnaša in prenaša virus, ko vedo, koga bolj prizadene in koga manj, ko torej ne verjamejo več v dramatične napovedi, se lahko zgodi, da se bodo v drugem valu samozanikalne napovedi spremenile v samoizpolnilne, tokrat zato, ker jim ljudje ne verjamejo.

»Prevara« v dramatičnih napovedih v prvem valu se nam tokrat lahko vrne v obliki resne epidemije.

Pavel Gantar, Ljubljana