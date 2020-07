Stephana bodo po zaporu izgnali

Kazen, s katero je bil dr. Michel Stephan obsojen na osem let zapora zaradi napeljevanja k uboju nekdanjega sodelavca na Kemijskem inštitutu dr. Janeza Plavca, je postala pravnomočna. V zaporu bo osem let, potem pa ga bodo izgnali iz Slovenije. Pritožbo obrambe na prvostopenjsko sodbo so višji sodniki v vseh točkah zavrnili.