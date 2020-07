Član Jumbo Visme je ob padcu ostal brez prsta na roki, njegovo moštvo pa je sporočilo, da je Nizozemec že v bolnišnici, kjer mu bodo skušali plastični kirurgi rešiti prst. Padec se je zgodil dobrih 50 kilometrov pred ciljem, ko je imela glavnina visoko hitrost. Poleg Leemreizeja je odstopil tudi Kolumbijec Sebastian Henao.

Leemreize velja za enega najbolj nadarjenih kolesarjev na svetu. Pri dvajsetih letih je z Vismo podpisal pogodbo do leta 2024.

Dirka po Burgosu je bila v prejšnjih letih ena od generalk za Vuelto po Španiji, letos pa je prva za profesionalne kolesarje po koronski krizi oziroma po dirki Pariz-Nica, ki je bila zaradi izbruha novega koronavirusa prekinjena etapo pred koncem. Udeleženih je petnajst poklicnih ekip, med katerimi pa ni največjih zvezdnikov, saj so ti večinoma na višinskih pripravah za francoski Tour, ki se bo začel konec avgusta.

Kolesarji so se morali držati strogega zdravstvenega protokola. Na štartu v središču Burgosa ni bilo gledalcev, vsi kolesarji so imeli na začetku maske na obrazu, pred dirko pa so morali tudi na zdravniški pregled. Podelitev je potekala prav tako brez gledalcev, vsi udeleženci pa so pri tem nosili maske in rokavice.

Šestindvajsetletni član Bora-hansgrohe je dirko dobil na zaključnem vzponu na observatorij pri Burgosu. Skozi cilj je prišel z osmimi sekundami prednosti pred domačinom Alejandrom Valverdejem, tretji pa je bil Belgijec Remco Evenepoel.

Grossschartner je povedal, da so mu ustrezale vetrovne razmere. "V zaključek etape sem prišel svež. Ni mi bilo vroče, tako da sem lahko napadel na vso moč," je dejal po zmagi.

Dirka se bo končala v soboto, v sredo pa je na sporedu še ena ravninska etapa, ki se bo najverjetneje odločala z zaključnim šprintom.