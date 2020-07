Klavec, ki ne neha sanjati o mladi plavolaski

Film Zlata rokavica nemškega režiserja Fatiha Akina , ki je med drugim za film Z glavo skozi zid prejel zlatega medveda na Berlinskem filmskem festivalu, je resnično srhljiv in ga je treba odsvetovati občutljivim. Hkrati je to izjemno dober film, ki ga v ničemer ne oriše podatek, da gre za zgodbo o resničnem serijskem morilcu žensk, Fritzu Honki, v Hamburgu v 70. letih prejšnjega stoletja, ki je živel le dve ulici naprej od režiserjeve turške priseljenske družine in o katerem je nemški pisatelj Heinz Struk leta 2016 napisal roman.