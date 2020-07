Na ljubljanskem okrožnem sodišču pravijo, da lahko njihova največja dvorana sprejme od 10 do 15 obdolžencev in njihovih zagovornikov. Več jih že v normalnih razmerah težko gosti, v sedanjih razmerah pa so obravnave z večjim številom obtožencev teoretično in praktično neizvedljive. (Foto: Luka Cjuha)