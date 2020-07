Prav v času srbske zasedbe Srebrenice in poboja tamkajšnjega moškega muslimanskega prebivalstva julija 1995 so zunanjepolitični strategi v administraciji tedanjega ameriškega predsednika Billa Clintona sestavljali načrte za končanje vojne v BiH. Ena od idej je bila delitev države po etničnih mejah. O tem pričajo dokumenti in posnetki telefonskih pogovorov z evropskimi voditelji, s katerih so umaknili oznake zaupnosti in so zdaj javno dostopni v Clintonovi predsedniški knjižnici v Arkansasu.

Kot navaja Guardianov dopisnik iz Washingtona Julian Borger, je Clinton v pogovorih s tujimi voditelji izražal razočaranje nad bosansko vojsko, ki ni uspela ubraniti Srebrenice. V času tamkajšnjega pokola, ki je predstavljal prvi genocid v Evropi po zmagi nad nacizmom, je njegov svetovalec za nacionalno varnost Anthony Lake postavljal piko na i strategije ameriškega končanja bosanske katastrofe, da ne bi televizijska poročila z Balkana v volilnem letu 1996 bremenila Clintonove kampanje za ponovno izvolitev.