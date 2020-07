Bežigrajsko Carja Dušana ulico so poimenovali leta 1933, v času največje ljubezni jugoslovanskih narodov. Med drugo svetovno vojno so jo Italijani preimenovali v Marconijevo ulico, nakar so ji po osvoboditvi brez zadržkov vrnili staro ime, ki je ostalo vse do danes. (Foto: Matija Krajnik)