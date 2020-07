Hrvaška policija ima te dni polne roke dela s turisti, ki jih bolj kot ležanje na plaži ali ob bazenu zanimajo otroci, ki se tam igrajo. V tednu dni so namreč v Rovinju in njegovi okolici prijeli tri moške, ki so fotografirali in snemali (pomanjkljivo oblečene) otroke. Prvi primer so zabeležili prejšnji ponedeljek, ko je na 44-letnega Nemca v turističnem naselju v bližini Rovinja opozoril eden od gostov. Moškega, ki je gole otroke slikal in snemal s pisalu podobno napravo z vgrajeno kamero, je policija prijela ter mu zasegla kamero, dva mobilna telefona in prenosni računalnik.

Nekaj dni pozneje so v nekem drugem kampu aretirali 38-letnega Avstrijca, ki je s kamero, vgrajeno v uro, med kopanjem v bazenu fotografiral otroke brez oblačil. Med preiskavo avtomobila in osebnih stvari mu je policija zaplenila še tri ročne ure in dve pisali z integriranimi kamerami, so potrdili na istrski policijski upravi. Samo dva dni pozneje so v istem turističnem naselju aretirali še 35-letnega Italijana, ki si je zbirko fotografij razgaljenih otrok delal kar z mobilnim telefonom. Predrznežu so njegovo sprevrženo početje že prej očitali nekateri drugi gosti, a se na njihove pozive ni oziral, svoje početje je nadaljeval. Da fotografira gole otroke v bazenu in pod prho, so nato opozorili varnostnika. Zaradi suma kaznivega dejanja izkoriščanja otrok za pornografijo vsem trem grozi od enega do osem let zapora, da ne bi pobegnili v domovino, so trenutno v priporu.