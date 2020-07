Izjava dneva: Branko Cestnik o tem, da duhovniki niso državni uslužbenci

»Duhovniki nismo državni uslužbenci in javni sektor in nas menjavanje oblasti ne vrže iz tira. Naše službe niso kar tako ogrožene, živimo od darov vernikov, živimo od ljudi, ki nas imajo radi, podpirali nas bodo v dobrem in slabem. En slovenski sociolog je rekel, da duhovniki živimo od »beračenja« in da smo edina družbeno spremenljiva oblika beračenja v Sloveniji.«