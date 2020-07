"Letni časi ne vplivajo na prenašanje tega virusa," je dejala tiskovna predstavnica WHO Margaret Harris na dnevnem brifingu.

Ob tem je opozorila, da so v nekaterih državah, ki so najhuje prizadete, trenutno različni letni časi. Medtem ko je v ZDA, kjer so potrdili skoraj 148.000 smrti in 4,3 milijona okužb, poletje, je v Braziliji, ki je za ZDA druga najhuje prizadeta država, zima.

In kljub temu je očitno neka ideja, da je covid-19 sezonski in da bo prihajal v valovih, je dodala Harrisova.

Po njenem je to posledica tega, da ljudje gledajo na koronavirusno bolezen 19 kot na gripo. "Kar moramo razumeti je, da je to nov virus ... in četudi je to respiratorni virus in in četudi so respiratorni virusi v preteklosti imeli te različne sezonske valove, se ta obnaša drugače," je pojasnila.

Virus moramo torej obravnavati glede na informacije o njem, ki jih imamo, je dejala. Svetovala je, da se ga lahko skušamo ubraniti s fizično razdaljo, higieno rok, nošenjem mask ter higieno kašlja in kihanja. "Poletje je problem. Ta virus ima rad kakršnokoli vreme, ampak kar ima še posebej rad, je, da skače z osebe na osebo, ko si prideta blizu," je dodala.