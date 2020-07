Potem ko so zaskrbljeni prebivalci v petek o onesnaženi vodi obvestili pristojne na občini Kanal ob Soči, je direktor občinske uprave Nejc Kumar odredil pregled stanja. Pri tem so ugotovili, da je voda v vodarni Močila pri Desklah na pogled neoporečna, iz česar so sklepali, da je šlo za naknadno onesnaženje.

"Kontrola stanja na omrežju je pokazala, da je izvor onesnaženja v podjetju Eternit Slovenija. Nato je bila dobava vode v podjetje prekinjena, dokler ni bila napaka odpravljena," je povedal Kumar. Po odpravi napake so preverili stanje in ponovno vzpostavili dobavo pitne vode.

"Glede na to, da je bila napaka odkrita v podjetju Eternit, in ker gre za pitno vodo, občina od podjetja zahteva natančno preiskavo in razmeram primerno obveščanje javnosti," je dodal direktor občinske uprave.

Z vodo iz vodarne Močila se primarno oskrbuje več naselij na desnem bregu Soče, a le cevi, ki vodijo do Anhovega, pred tem med drugim tečejo tudi skozi industrijske objekte Eternita. Tam pripravljajo vodo, ki jo uporabljajo pri proizvodnji. Gre za tako imenovano industrijsko oziroma tehnološko vodo.

V podjetju Eternit na vprašanje o podrobnostih napake zaradi dopustov pristojnih za zdaj niso odgovorili. Ker je voda še v kemijski analizi, tako zaenkrat ni uradnega pojasnila, zakaj je prišlo do onesnaženja.

Veliko indicev pa naj bi kazalo na vdor industrijske v pitno vodo. Krajani Anhovega so sicer že dva tedna opažali rahlo penjenje vode. Možen vzrok bi tako bilo popuščanje in nato dokončna odpoved tesnila na črpalki, kjer se sicer ločeni vodi zaradi hlajenja in mazanja naprave srečata.

Krajani Anhovega so po ponovnem priklopu na vodovodno omrežje dobili obvestilo o obveznem prekuhavanju vode. A bojijo se, da to pri tovrstnem onesnaženju ne zadostuje. Edini podatek, s katerim razpolagajo, je meritev vrednosti pH vode, ki jo je na kraju opravila zaposlena v Salonitu Anhovo. Meritev je na 14-stopenjski lestvici pokazala vrednost pH 12, torej močno bazičnost. Takšno vrednost pH imajo denimo nekatera čistila in pralni praški.

Dogodek je posredno opozoril na problematiko vodarne na Močilih, kjer vodo kot edini v dolini črpajo neposredno iz Soče. Na to je že pred štirimi leti na seji občinskega sveta opozoril predstojnik novogoriškega Nacionalnega inštituta za javno zdravje Marko Vudrag, vendar se od takrat ni še nič premaknilo. V zvezi z novim vodovodom se sicer omenja priključitev na vodo iz zajetja Mrzlek.