Ministrstvo za obrambo je dogodek potrdilo že v ponedeljek. Kot so sporočili, je bil slovenski vojak zunaj delovnega časa in z zasebnim vozilom udeležen v prometni nesreči, v kateri je ena oseba umrla.

Portala Ilriformista.it in Vesuviolive.it poročata, da je do nesreče prišlo v nedeljo zvečer. Voznik avtomobila naj bi nenadoma zapeljal levo na nasprotno stran vozišča ter presenetil motorista in njegovo sopotnico, sicer karabinjerja in njegovo ženo. Slednja je kasneje v bolnišnici za posledicami notranjih poškodb umrla.

Slovenski vojak - šlo naj bi za podčastnika, ki je nameščen v Natovem oporišču v Neaplju - naj bi bil tudi pozitiven na testu alkoholiziranosti, skušal pa naj bi še pobegniti s kraja nesreče, kar pa da so mu preprečili mimoidoči, ki so prihiteli na pomoč ponesrečencem, navaja portal Ilriformista.it. Kot navaja Vesuviolive.it, pa preiskava primera poteka. Tudi na Morsu so v ponedeljek potrdili, da je pripadnik SV trenutno v postopku italijanskih preiskovalnih organov.

V SV zaenkrat še ne razkrivajo, niti ne komentirajo podrobnosti dogodka. Kot so danes pojasnili za STA, različnih, tudi nasprotujočih si navedb, ne morejo komentirati, ker o dogodku še ni uradnega poročila italijanskih preiskovalnih organov. Ker se je nesreča zgodila v tujini, so primer predali veleposlaništvu v Rimu, moškemu tudi nudijo konzularno pomoč.

V ponedeljek zvečer se je na Twitterju odzval tudi obrambni minister Matej Tonin in ob izrazu obžalovanja za nesrečo zapisal, da bo "pripadniku SV zagotovljeno pravno zastopanje skladno z ustaljeno proceduro".