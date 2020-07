Policija je sicer danes opozorila glede vožnje v napačno smer.

Kot so navedli, voznik, ki pelje v napačno smer, za vožnjo največkrat uporablja prehitevalni pas, ker je to njegov skrajno desni prometni pas. "Ko zaznate tako vožnjo, takoj zmanjšajte hitrost, umaknite se na odstavni pas, vklopite vse štiri smernike in takega voznika z vklapljanjem dolgih luči (blendanjem) opozorite na nepravilnost. Ko je varno, takoj pokličite tudi na interventno številko 113. Kdor pa sliši, da je prišlo do take vožnje, naj zapusti avtocesto na najbližjem izvozu oziroma se izloči na počivališče," svetujejo policisti.

Gorenjski policisti so namreč v ponedeljek ponoči obravnavali tudi italijansko voznico, ki je od Karavank proti Lipcam vozila v napačno smer. Policisti so ji pomagali pri obračanju, ko so hoteli izpeljati postopek, pa ni želela ustaviti, na Hrušici pa je med ustavljanjem poškodovala dve policijski vozili in še en osebni avtomobil.