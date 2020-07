Šefa diplomacij Slovenije in Hrvaške: novi omejitveni ukrepi zaenkrat niso predvideni

Hrvaški zunanji minister Gordan Grlić Radman in slovenski zunanji minister Anže Logar sta na njunem že drugem srečanju v dveh mesecih govorila predvsem o zajezitvi širjenja koronavirusa. Da bi pri prehajanju meje tako za slovensko kot hrvaške državljane utegnilo v kratkem priti do kakšnih sprememb, nista nakazala. Grlić Radman je poudarjal, da so turisti na Hrvaškem varni.