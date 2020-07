V sredo bo dokaj sončno, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. Zapihal bo severovzhodni veter, pozno zvečer na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, najvišje dnevne od 26 do 30, na Primorskem do 33 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v gorskem svetu bo popoldne možna kakšna ploha ali nevihta. V petek bo povečini sončno.

Nad večjim delom južne polovice Evrope je območje visokega zračnega tlaka, nad severno Evropo pa je ciklon z vremensko fronto, ki se počasi bliža Alpam. Nad naše kraje z vetrovi zahodnih smeri doteka zelo topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sončno, v Alpah bodo popoldne in proti večeru nastajale nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale tudi v noč.

V sredo bo v krajih severno od nas ter v Alpah spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne nevihte. Drugod bo povečini sončno.