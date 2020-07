Protest, podnaslovljen Korektura, bo že šesta akcija za kulturo. Aktiv delavk in delavcev v kulturi je sicer včeraj vnovič zahteval odstop ministra Simonitija. Pri tem so izpostavili ministrovo nedejavnost v sektorju, s katerim upravlja, in nestrokovno ministrovanje. »Vsebine in načini delovanja, ki jih je dr. Simoniti s svojo ekipo pripeljal na ministrstvo, so nestrokovni, malomeščanski, domačijski, nacionalistični, rasistični, zatohli, mediokritetni, populistični in sovražni do žive umetnosti in kulture,« so zapisali v aktivu.

»Minister in njegova ekipa spodbujata sovražni govor do žive, tukaj in zdaj nastajajoče umetnosti in kulture ter z ministrstvom upravljata v diktatorski maniri. Nimata dialoga s tistimi, s katerimi bi ga vsekakor morala imeti. Javnost je priča žaljivim tvitom in videoposnetkom ministrove nove ekipe; minister, nekdaj po poklicu zgodovinar, pa v nedavno priobčenem intervjuju glasila SDS Demokracija izjavi, da za kakršne koli proteste v kulturi ni še nikdar slišal, kar dodatno potrjuje popolno nepoznavanje delovanja mednarodnega polja kulture in umetnosti v zadnjih dvesto letih.«

»Za isto glasilo je minister celo izjavil, da delavke in delavce v kulturi niso solidarni z drugimi poklici. S tem poskuša izničiti vez, ki jo je kultura v teh mesecih spletla z drugimi polji družbeno-političnega delovanja. Če kdo, sta prav tista dela umetnosti in kulture, ki sta ta hip v nemilosti pri MK, zaradi inventivnosti, internacionalnosti, odprtosti in kritične drže, prav vsakič v zgodovini, pa če potujemo po zgodovinski premici od časov francoske revolucije do danes, vedno prvi stopili v bran najbolj ogroženim, in to večkrat kljub zdesetkanosti v svojih lastnih vrstah,« so še dejali