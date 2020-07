Nekaj pred enajsto uro zvečer je zagorelo v kleti večstanovanjskega objekta v Mežici, so na facebook profilu zapisali prostovoljni gasilci s Prevalj. Na pomoč so jim priskočili kolegi iz Mežice in Črne na Koroškem, skupaj so pogasili požar ter evakuirali stanovalce, dvanajst naj bi jih noč prespalo drugje. Reševalci z Raven na Koroškem so zaradi vdihavanja dima pregledali nekaj oseb, a hujših posledic ni bilo.

»Zagorelo je na zunanji stani ene od kleti,« je pojasnil Božidar Pezdevšek s PU Celje ter dodal, da policisti še preiskujejo, ali je šlo za malomarnost ali namerno podtaknjen ogenj. Škodo so ocenili na 400 evrov.