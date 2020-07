Kmet Ivan Bučar: Ministrica Aleksandra Pivec bi potrebovala zdravo kmečko pamet, pa tega z Vinakrasom ne bi naredila

Smejo ministri z nošenjem majic ali znakov promovirati podjetja, k čemur jih je spodbudil premier Janša? Na enak način in z enakimi kriteriji za vse smejo; če to velja le za posamezno podjetje, pa je to nesprejemljivo, odgovarja predsednik KPK Robert Šumi.