Italija sledi svoji stoletni strategiji, da ima pravico do Istre in Dalmacije in zato morajo Italijanom stalno vcepljati v glavo, da se jim je zgodila velika krivica z izgubo ozemelj na vzhodnem Jadranu. Ob spomeniku »bazoviška fojba« so govorili o slovanskem barbarstvu doslej vsi predsedniki Italije enako, začenši z reformiranim komunistom Giorgiem Napolitanom. Italijanski politik Tajani je kot predsednik parlamenta EU ob bazoviški fojbi vzklikal: »Naj živi Istra italijanska, naj živi Dalmacija italijanska!«

Spomenik na bazoviški gmajni je simbol trpljenja slovanskega življa v letih 1920–1943. Bili so italijanski državljani in predsednik Mattarella se jim je poklonil kot upornikom proti fašizmu. Spoštljiva gesta in pogumno dejanje ter priznanje fašističnih krivic Slovencem, državljanom Italije. Zato tudi vrnitev Narodnega doma. Povsem nekaj drugega, popolnoma zgrešenega pa je bil poklon slovenskega predsednika pri spomeniku bazoviške fojbe. Zakaj?

Italija je napadla Jugoslavijo 6. aprila 1941 in mirovna pogodba z Italijo je bila sklenjena 10. februarja 1947. Italijanska država je kot okupator v letih 1941–1943 zagrešila na tisoče zločinov nad civilnim prebivalstvom, nad ženami, nosečnicami, starci in otroki, ne le nad uporniki okupatorju, ter zaprla 36.000 Slovencev v taborišča lakote in smrti. Maja 1945 je bila Jugoslavija še vedno v vojni z Italijo in jugoslovanska armada je formalnopravno zasedla italijansko ozemlje. Beg Italijanov pred maščevanjem in likvidacije nasprotnikov so bili del vojnih operacij JNA in partizanov. JNA in partizani so bili za večino prebivalstva osvoboditelji, za manjšino pa okupatorji in vsak okupator v vojni obračunava z svojimi nasprotniki.

Italija je leta 1941 Ljubljansko pokrajino priključila italijanski kraljevini, zato so bili Slovenci pravno gledano italijanski državljani in vsi poboji Slovencev so bil zunajsodni zločini italijanske države. Nasprotno pa so bile italijanske žrtve JNA in partizanov leta 1945 žrtve vojne in nikakor ne zunajsodni poboji, kot trdi italijanska in tudi slovenska desnica. JNA in partizani so leta 1945 povzročili neprimerljivo manjše krivice kot italijanska država v letih 1941–1943. JNA je bila veliko bolj civilizirana od italijanske kraljeve vojske in veliko manj barbarska od italijanskih fašističnih milic v letih 1943–1945.

Iz navedenih razlogov bi bil poklon predsednika RS Pahorja pri spomeniku bazoviške fojbe umesten šele po tem, ko bi se predsednik italijanske republike poklonil in opravičil ob našem spomeniku vseh zločinov nad Slovenci v letih italijanske okupacije 1941–1943. Tega pa ni bilo.

In za konec še umestno vprašanje. So se Angleži kdaj opravičili Nemcem za zločine, storjene z barbarskim bombardiranjem nemških mest in za poboj na sto tisoče nedolžnih žrtev, otrok, žena in starcev? Evropska vrednota je, da se napadalec prvi opraviči žrtvi in ne narobe.

Boris Nemec, Šempeter pri Gorici