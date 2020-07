Z razlogom je zadnje mesece v javnost prišlo več (tragičnih) zgodb žrtev spletnih ljubezenskih prevar. Teh je iz leta v leto več zaradi vse bolj spretnih prevarantov, po drugi strani pa tudi vse bolj osamljenih starejših žensk. In ravno te so glavne tarče spletnih goljufov, ki povečini prihajajo iz Nigerije. Prav tam so pred kratkim aretirali 34-letnega Chukwuebuko Kasija Obiakuja, ki je tri desetletja starejšo Američanko pod pretvezo ljubezni ogoljufal za 42.000 evrov.

Štiriinšestdesetletnica je »ljubezen svojega življenja« srečala na facebooku, februarja lani se je iz Washingtona preselila k njemu v Nigerijo, kjer sta se poročila, je za ameriški CNN pojasnil predstavnik policije Frank Mba. Medeni tedni niso trajali dolgo, možakar jo je zaprl v hotelsko sobo v Lagosu, v kateri jo je zadrževal dobro leto dni. »S svojim ameriškim naglasom je pod prisilo goljufala tuja podjetja in organizacije, prevzemala je različne vloge, enkrat se je celo pretvarjala, da je varuška,« je povedal MBA. Nigerijec je priznal, da je bila poroka sleparija, s katero si je pridobil njeno zaupanje, nakar ji je laže kradel. Vzel ji je vse kreditne kartice, zadržal pa tudi za petnajst mesecev pokojnin. Žensko so iz ujetništva rešili po namigu goljufovega prijatelja.

Število goljufij močno narašča

Niso vsi primeri spletnih ljubezenskih prevar tako dramatični, sploh ugrabitve so redkejše, imajo pa primeri z vsega sveta nekaj stičnih točk: nepridipravi običajno prihajajo iz ene od afriških držav, operirajo pod krinko (oziroma z lažnim profilom) osamljenega marinca, zdravnika, pilota, izvohati jim uspe najranljivejše žrtve, torej take, ki hrepenijo po pozornosti in ljubezni. Ko se zaljubijo vanje in jim zaupajo, jih začnejo »molsti« za denar. V ZDA so lani odkrili za 200 milijonov na tak način prigoljufanih dolarjev, pri nas so številke občutno nižje. Slovenska žrtev take prevare je lani v povprečju nakazala 12.377 evrov, ena pa je goljufu skupno predala kar 62.000 evrov. Goljufi so bili v času pandemije novega koronavirusa še posebno dejavni, saj so z vsega sveta poročali o močnem naraščanju števila goljufij, tudi teh, ki žrtve pustijo s strtim srcem in prazno denarnico. V Veliki Britaniji se je število povzpelo na raven, kakršne policija ni obravnavala nikoli prej, v Hongkongu, denimo, se je v nekaj mesecih povečalo za skoraj 60 odstotkov.