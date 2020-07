Slovenska vlada je lani v Bruselj poslala seznam treh kandidatov za položaj evropskega tožilca iz Slovenije. Poleg Brezigarja sta bili na njem še tožilki Tanja Frank Eler in Marjana Grašič. Oceno kandidatov je nato na podlagi življenjepisov in pogovorov s kandidati oblikovala posebna izbirna komisija, zdaj pa je Svet EU na podlagi tega mnenja imenoval evropskega tožilca.

Okrožni državni tožilec Brezigar je zaposlen na specializiranem državnem tožilstvu, deluje na gospodarsko korupcijskem oddelku. Tožilsko funkcijo opravlja od leta 2010, od tega zadnjih šest let na specializiranem državnem tožilstvu. Ukvarja se s pregonom najzahtevnejših oblik gospodarskega kriminala in korupcijskih kaznivih dejanj.

V času dela na specializiranem tožilstvu se je 41-letnik specializiral za pregon kaznivih dejanj s področja bančne kriminalitete, pred tem pa kot državni tožilec na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani za pregon kaznivih dejanj davčne zatajitve, so sporočili z vrhovnega državnega tožilstva.

Svet EU je izbral še tožilce iz 21 drugih držav članic unije, ki sodelujejo pri Evropskem javnem tožilstvu. Večina, tudi Brezigar, je bila imenovana za neobnovljiv šestletni mandat, ki ga lahko svet, v katerem so predstavniki držav članic, podaljša za največ tri leta. Kot del prehodnih pravil za prvi mandat po vzpostavitvi tožilstva so bili tožilci iz osmih članic imenovani samo za tri leta. Te države so izžrebali.

Tožilci bodo nadzorovali preiskave in pregon. Skupaj z glavno tožilko, Romunko Lauro Codruto Kövesi, bodo sestavljali kolegij evropskega tožilstva.

Tožilstvo s sedežem v Luksemburgu bo pristojno za preiskavo in pregon kaznivih dejanj s posledicami za proračun EU, kot so goljufije, korupcija, pranje denarja in čezmejne goljufije na področju DDV. Operativno naj bi postalo konec leta.