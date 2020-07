Trumpov svetovalec za nacionalno varnost okužen s koronavirusom

Svetovalec ameriškega predsednika za nacionalno varnost Robert O'Brien je bil na testiranju za novi koronavirus pozitiven. Kot so pojasnili v Beli hiši, je O'Brien v izolaciji in dela z varnega kraja izven Bele hiše. »Ni tveganja, da bi bila predsednik ali podpredsednik izpostavljena (virusu),« so dodali. O'Brien ima sicer pisarno v bližini Ovalne pisarne in pisarne podpredsednika Mike Pencea. O'Brien je najvišji uradnik Bele hiše s potrjeno okužbo z novim koronavirusom. Njega in uslužbence sveta za nacionalno varnost sicer vsak dan testirajo. sta