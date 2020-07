Po izraelskih navedbah naj bi tokrat šlo za libanonski napad na izraelsko vojaško vozilo. Na obmejnem območju naj bi bilo tudi videti gost, črn dim in slišati eksplozije, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je izraelska vojska tudi sporočila, da Izrael sodeluje v »trenutnih spopadih« na severni meji.

Krogi blizu libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah so potrdili, da je na območju prišlo do napada, ostalih podrobnosti pa prav tako niso navedli. Po poročanju dpa so viri blizu libanonskih varnostnih sil sporočili, da naj bi šlo za napad izraelskega topništva na libanonsko vas blizu meje na jugu države.

Izraelska vojska je prebivalcem na meji z Libanonom svetovala, naj ostanejo doma in se izogibajo cest.

Leta 2006 so na tem območju ugrabili dva izraelska vojaka, kar je sprožilo drugo libanonsko vojno.

Približno 30 kvadratnih kilometrov veliko območje na meji med Sirijo, Libanonom in Izraelom je že dlje časa sporno. Združeni narodi in ZDA menijo, da ozemlje kot del Golanske planote pripada Siriji. Libanon in Sirija zaenkrat še nista dokončno izoblikovala svojih zahtev, sta pa spor pripravljena rešiti šele po izraelskem umiku.

Izraelska vojska je minuli konec tedna napovedala okrepitev vojske na severu države. Po poročanju izraelskih medijev je v ozadju odziv na poročanje medijev, da naj bi bil v izraelskem raketnem napadu na Sirijo ubit visok predstavnik Hezbolaha. Izrael se boji, da bi lahko sledila povračilna dejanja.

Politično krilo Hezbolaha sicer sodeluje v libanonski vladi. Vojaško krilo je nasprotnik sosednjega Izraela in je v sirski državljanski vojni na strani enot sirskega režima.