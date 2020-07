V Zenici rojeni Lovren je po prihodu Nizozemca Virgila van Dijka in razmahu Joeja Gomeza izgubil mesto v začetni enajsterici rdečih, nemški strokovnjak Jürgen Klopp pa ga je po današnjem odhodu v Rusijo opisal kot legendo Liverpoola.

»Še ena legenda je zapustila naš klub. Bil je izjemno pomemben del naše ekipe in igralec, ki je bil z menoj od mojega prihoda v Liverpool. Njegov prispevek je ogromen, odigral je številne pomembne dvoboje in prispeval nekaj odločilnih golov, kot je tisti za zmago s 4:3 proti Borussii iz Dortmunda,« je o Lovrenu med drugim dejal karizmatični trener Liverpoola.

Lovren je pred prihodom v Liverpool igral tudi za Southampton, Lyon in Dinamo Zagreb. Od leta 2009 je član hrvaške reprezentance, z njo je pred dvema letoma osvojil drugo mesto na svetovnem prvenstvu v Rusiji.

Vertonghen in Vorm odhajata iz Tottenhama

Iz angleškega nogometnega kluba Tottenham pa so medtem sporočili, da bosta belgijski branilec Jan Vertonghen in nizozemski vratar Michel Vorm po koncu sezone zapustila klub iz Londona.

Triintridesetletni Vertonghen je bil od leta 2012 član londonske ekipe. Zanjo je na domačih in mednarodnih tekmovanjih odigral 315 tekem, pred prihodom v Tottenham pa je igral za Ajax iz Amsterdama.

»Jan Vertonghen je belgijski rekorder po številu reprezentančnih nastopov in se mu zahvaljujemo za vse, kar je naredil za naš klub. Želimo mu veliko uspeha v prihodnosti na vseh področjih in vedno bo spoštovan član naše družine,« je v izjavi za javnost zapisala ekipa iz severnega dela Londona, ki je v minuli sezoni zasedla šesto mesto v premier league in si izborila kvalifikacije za evropsko ligo.

Šestintridesetletni Vorm je imel v zadnjih šestih letih bolj stransko vlogo pri Tottenhamu, v preteklosti je igral tudi za Swansea, Utrecht in Den Bosch.