"Ko gre za razpis za srbske vojake, se je prijavilo povprečno več kot deset kandidatov za en položaj. Pri Bošnjakih je nekaj več kot pet prijav za eno mesto, medtem ko so Hrvati pod enim odstotkom, kar pomeni, da se jih ni prijavilo niti zadostno število," je povedal Okolić v pogovoru za banjaluški časnik.

Napovedal je, da bodo morda ponovili razpis samo za Hrvate. Če znova ne bo dovolj kandidatov, pa hrvaških kvot v oboroženih sil BiH vseeno ne bodo nadomeščali s pripadniki drugih narodov v BiH, da ne bi kršili dogovorjenega razmerja v vojski BiH, je dejal Okolić.

Zakon o obrambi in predpisi o organizaciji oboroženih sil v BiH določajo, da se poklicne vojake novači glede na popis prebivalstva iz leta 1991, ko je v BiH živelo nekaj več kot 760.000 Hrvatov ali 17 odstotkov vseh prebivalcev BiH. Zadnji popis prebivalstva iz leta 2013 je pokazal, da je v državi manj kot 545.000 Hrvatov, kar je znašalo 15,4 odstotka glede na vse prebivalce BiH.

Oborožene sile BiH imajo do 10.000 aktivnih pripadnikov. Med njimi je 46 odstotkov predvidenih za Bošnjake, približno 33 odstotkov za Srbe in okoli 20 odstotkov za Hrvate. Jedro oboroženih sil predstavljajo tri pehotne brigade, ki so naslednice nekdanjih vojsk iz časov vojne v BiH, Armije BiH, vojske Republike srbske in Hrvaškega obrambnega sveta (HVO).