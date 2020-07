Orkan Douglas, ki je po moči orkan prve stopnje, se je v nedeljo popoldne po lokalnem času premikal severno od otoka Maui in je bil okoli 145 kilometrov stran od prestolnice Honolulu.

Za območje Mauija so objavili opozorilo pred orkanom, vendar se je začelo jasniti že sredi popoldneva. "Postopno slabljenje je napovedano za naslednjih 48 ur, ampak Douglas bi lahko ostal orkan, ko se premika med otoki," so v nedeljo sporočili iz ameriškega nacionalnega centra za orkane.

Oblasti so preventivno pripravile centre za evakuacijo, v katerih lahko namestijo do 1600 ljudi. Obenem pa svarijo vse, naj se kljub vsemu držijo varnostnih ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa.

Orkani zelo redko pustošijo po Havajih. Če bo središče Douglasa doseglo to otočje, bo to šele tretji orkan v moderni zgodovini. Pred tem sta otočje dosegla orkana leta 1959 in 1992.

Orkan Hanna, ki je medtem pustošil po Teksasu, je medtem v nedeljo oslabel v tropsko nevihto. Še vedno s seboj prinaša vetrove s hitrostjo okoli 55 kilometrov na uro, glede na napovedi pa naj bi se danes umirilo. Tako Mehika kot Teksas sta medtem umaknili opozorila pred nevihtami.

Zaenkrat ni poročil o hujši škodi ali žrtvah. Je pa orkanski veter med drugim prevračal vozila. Poročajo tudi o poplavah. Domnevno naj bi orkan poškodoval tudi del zidu med Mehiko in ZDA.