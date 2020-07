Predsednik države Borut Pahor redno sprejema poverilna pisma novih veleposlanikov v Sloveniji, s čimer ti tudi uradno nastopijo mandat v naši državi. Včeraj je pri tem rednem ritualu tudi za predsednika Pahorja premiera. Prvič se mu je namreč zgodilo, da je kar od dveh veleposlanikov dobil poverilna pisma za zastopanja iste države. Te sta mu v roke predala nova veleposlanika Nemčije v Sloveniji, Adrian Pollmann in Natalie Kauther, sicer zakonska partnerja s tremi otroci.

Gre za prvi preizkus nemškega zunanjega ministrstva, kako lahko zaposleni na njihovem ministrstvu z otroci uspešno združijo kariero in družinsko življenje. Njuno imenovanje za veleposlaniško mesto v Ljubljani, kjer sta nasledila odhajajočega veleposlanika Klausa Riedla, je od začetka junija poskrbelo za obsežno medijsko pozornost širom sveta. Zelo nenavadno namreč je, da veleposlaniški položaj hkrati opravljata dve osebi, če pa sta to še zakonca, je to še toliko bolj nevsakdanje.

Slovenija sicer ne bo prva država, ki bo lahko okusila tako nenavaden diplomatski eksperiment, Nemčija pa ne prva država, ki se ga je lotila. Švica je zakonski par iz svojih diplomatskih vrst že leta 2009 poslala na veleposlaniški mesti na Tajsko. Kasneje je takšen preizkus ponovila še Francija, ki je zakonski par z Quai d’Orsaya poslala na vrh veleposlaništva na Hrvaškem.

43-letni Pollman in 45-letna Kautherjeva imata tri otroke v osnovnošolskih letih (stare 7, 8 in 10 let). Njena ključna motivacija, da sta takšen aranžma dela sploh predlaga zunanjemu ministru Heiku Maasu je bila, da sta ob karieri hotela več časa preživeti z otroci. To naj bi jima sedaj z deljenim veleposlaniškim mestom tudi uspelo. Čas vodenja veleposlaništva si bosta namreč razdelila z rotirajočim vodenjem. Prvih osem mesecev bo za krmilom ambasade Pollman, na to ga bo za isti čas zamenjala Kautherejeva. Večjih težav ne pričakujeta, saj precej podobno razmišljata, sta razlagala pred prihodom v Slovenijo. Že doslej z deljenjem istih delovnih zadolžitev nista imela težav. Skupaj sta namreč pred časom opravljala tudi mesto namestnika veleposlanika na nemški ambasadi v BiH.