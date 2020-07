Izjava dneva: Bine Kordež o tem, da so si države EU »bonbončke« plačale same

»Kot smo potem po zaključku usklajevanja lahko prebirali v domačih in tujih medijih, so se vsi voditelji držav hvalili z dosežki, z dodatnimi ugodnostmi ali popusti, ki so jih dosegli ter da so dobili več od pričakovanj. Seveda gredo tudi vse te dodatne ugodnosti iz iste vreče in na koncu je rezultat za vse države ponovno približno uravnotežen (če so vsi dobili »bonbončke«, potem jih v bistvu ni nihče, saj so jih plačali sami).«