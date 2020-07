Psička Daisy se je zgrudila na poti z vrha Scafell Pike na severozahodu Anglije. Glede na poročila so jo začele boleti noge, zaradi česar se je usedla in se ni več premaknila. Ker se je temnilo, so lastniki poklicali na pomoč.

Ko je 16 reševalcev prispelo do Daisy, so se ji najprej skrbno predstavili, s pomočjo priboljškov pa je dvema članoma reševalne ekipe uspelo oceniti njeno stanje in ji dati nekaj proti bolečinam.

Da so uspeli 55 kilogramov težko Daisy spraviti na nosila in jo odnesti v dolino, pa so potrebovali še kar nekaj priboljškov, so v nedeljo sporočili iz reševalne ekipe.

Psičko so nesli po pobočju, jo spravili čez deroč potok in ograjo. Ko so prispeli do vznožja, je Daisy celo uspelo vstati in malo pomahati z repom. "Očitno se je počutila malo krivo in se je sramovala, da je razočarala svoje sorodnike, ki veselo skačejo po snegu v Alpah," so se pošalili reševalci.

Ko so dodali, se reševanje psa ni bistveno razlikovalo od reševanja človeka.

Bernardince so vzgajali za delo in reševanje duhovniki v samostanu svetega Bernarda v Alpah na prelazu med Švico in Italijo.