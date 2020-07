Povzročiteljica nesreče je zaradi nepravilne vožnje trčila v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 49-letni voznik. Policisti so voznici, ki se v nesreči ni poškodovala, odvzeli vozniško dovoljenja, prepovedali nadaljnjo vožnjo, zaradi kršitve izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, so sporočili z novomeške policijske uprave.

Dan pozneje pa so novomeški policisti obravnavali nesrečo, ki jo je povzročil 51-letni voznik osebnega avtomobila. Na kraju se je nedostojno vedel in se tudi po prihodu policistov ni pomiril, zoper njega so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. V litru izdihanega zraka je imel 0,83 miligramov alkohola, zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Poleg tega so policisti med kontrolo prometa na Obrežju zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus vozniku tovornega vozila s priklopnikom bolgarskih registrskih oznak. 42-letnik je imel v litru izdihanega zraka 0,73 miligramov alkohola, zato so mu odvzeli prostost, ga pridržali in privedli v postopek pred pristojno sodišče.

Policisti so danes zjutraj na mejnem prehodu Obrežje zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus tudi 41-letnemu vozniku osebnega avtomobila. V litru izdihanega zraka je imel 1,01 miligrama alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, so še sporočili policisti.