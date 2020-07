Kitajska televizija CCTV je predvajala posnetke, kako so danes na stavbi najprej spustili ameriško zastavo. Uradni Peking pa je kasneje potrdil, da so konzulat formalno zaprli ob 10. uri po lokalnem času. Kitajske oblasti so po zaprtju vstopile v stavbo in prevzele nadzor.

Odnosi med velesilama so se zaostrili v zadnjih tednih. Washington je najprej ukazal zaprtje kitajske diplomatske misije v Houstonu, Peking pa je nato ukazal zaprtje ameriške diplomatske misije v Chengduju, ki je sicer strateško pomembno zaradi bližine s Tibetom. Oba konzulata so zaprli 72 ur po ukazu.