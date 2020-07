Streho stavbe je zajel požar, a večje škode ni povzročil, v nesreči pa je bil lažje poškodovan še otrok iz enega od stanovanj. V bližini hiše so reševalci našli rešilno padalo z letala, za katero domnevajo, da je vzletelo z bližnjega letališča Marl. Prav tako v soboto so v švicarskih Alpah v strmoglavljenju majhnega letala umrli štirje ljudje, po poročanju lokalnih medijev dva Avstrijca in dva Švicarja. Okoli poldneva so pohodniki opazili dim in poklicali na pomoč, a so bili reševalci, ki so na kraj nesreče na 3000 metrih višine prileteli s helikopterjem, prepozni. Vzrok nesreče še preiskujejo. Novice o tragični nesreči prihajajo tudi iz ZDA, kjer so v soboto v strmoglavljenju majhnega letala na stanovanjsko hišo v predmestju Salt Lake Cityja umrli trije ljudje, med njimi devet mesecev star dojenček. Stanje ranjenega dvoletnika je stabilno, še ena od potnic je v kritičnem stanju. Vzrok nesreče ni znan, ena od prič je dejala le, da je letalo pred padcem letelo neverjetno nizko. Po strmoglavljenju je izbruhnil požar, ogenj je, preden ga je gasilcem uspelo pogasiti, zajel še tri sosednje hiše.