Ameriški proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je na začetku meseca prehitel japonskega velikana Toyoto na vrhu lestvice proizvajalcev avtomobilov z največjo tržno vrednostjo na svetu. Naziv je Tesla osvojil, čeprav v primerjavi s Toyoto izdela in proda zanemarljivo število vozil in doslej še nikoli ni ustvaril letnega dobička. Teslina tržna vrednost je presegla 209 milijard dolarjev, Toyotina pa je bila pri 205 milijardah.

Novi ameriški igralec na trgu električnih avtomobilov Fisker je razkril, da si želi svojega prvega športnega terenca masovne proizvodnje z imenom ocean (na fotografiji) izdelovati na Volkswagnovi koncernski platformi za električna vozila MEB. Volkswagen je omenjeno platformo razkril leta 2018 kot del večmilijardne injekcije v razvoj električnih avtomobilov, že takrat pa je napovedal, da ima v načrtu tudi prodajo dostopa do nje drugim proizvajalcem.

Pri Boschu razvijajo sistem help connect, ki naj bi bil za motoriste nekaj podobnega, kot je v avtomobilih že od leta 2018 obvezni sistem samodejnega klica v sili. Če help connect zazna, da je voznik padel, podatke prek povezave bluetooth posreduje na mobilni telefon, posebna aplikacija pa se nato poveže z Boschevim servisnim centrom, ki vzpostavi stik z reševalno službo.

Čeprav smo komaj prenehali objavljati vse možne odpovedi letošnjih avtomobilskih salonov, je bržčas najpomembnejši evropski, tisti v Ženevi, svojo izvedbo odpovedal že tudi za naslednje leto. Vodstvo salona je namreč ugotovilo, da se leta 2021 razstave ne bi udeležila večina razstavljalcev, ki so bili sicer v Ženevi zadnja leta prisotni v precej velikem številu. Je pa dobra novica vsaj ta, da je omenjena večina hkrati izrazila pripravljenost, da se na razstavne prostore v Ženevi vrne leta 2022.

Legendarni angleški proizvajalec maloserijskih športnih avtomobilov Morgan je po 84 letih svoje štirikolesnike prenehal izdelovati na jeklenih šasijah. Po novem bo platforma aluminijasta, zadnji primerek z jekleno, model plus 4 70th edition (na fotografiji), pa je kupil neznani dolgoletni navdušenec in lastnik številnih avtomobilov te znamke.

Potem ko so pred izbruhom novega koronavirusa pri Daimlerju napovedali, da bi znali odpustiti tudi do 10.000 delavcev, je pred dnevi udarila novica, da jih bodo nove, zaostrene razmere prisilile še v precej višje številke. Sindikat zaposlenih je tako poročal o ostrih in vse bolj napetih pogovorih z upravo, katere član Wilfried Porth je v pogovoru za Stuttgarter Zeituing razkril, da bo v podjetju verjetno odveč celo do 15.000 zaposlenih.