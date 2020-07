50 km je v povprečju doseg obeh novih Jeepovih adutov zgolj na električno energijo.

2 moči kombinacije 1,3-litrskega bencinskega in električnega motorja sta na voljo pri obeh avtomobilih. Šibkejša ima sistemsko moč 139 kW (190 KM), močnejša 176 kW (240 KM), vse različice pa imajo štirikolesni pogon in so opremljene z novim 6-stopenjskim samodejnim menjalnikom.

Nova jeepa compass 4xe in renegade 4xe sta znanilca sprememb, ki bosta vodila k elektrifikaciji celotne palete Jeepovih vozil do leta 2022. Predstavljata novo pomembno poglavje v zgodovini znamke.

Antonella Bruno, Jeep

130 km/h je najvišja hitrost v električnem načinu pri obeh vozilih.

18 barvnih konfiguracij je na voljo pri renegadu, 22 pri compassu. mat