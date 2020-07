Ste že slišali za primer, ko je menedžer več let zapored povečeval prihodke in dobiček, ga delil tudi med zaposlene, nato pa so ga odpustili? Podobna zgodba se zadnje dni dogaja v velikem slovenskem podjetju. Prepričani smo bili, da se to lahko zgodi le pri nas, a smo ugotovili, da to prakso morebiti uporabljajo tudi drugi. Bernhard Maier, prvi mož Škode, je namreč kriv zgolj tega, da je bil preveč uspešen. V koncernu Volkswagen namreč velja nepisano pravilo, da mora biti znamka Volkswagen številka ena, ne samo po prodaji, kar nesporno je, temveč tudi po videzu. Je bil ta resnično tako ogrožen, da predsedniku koncerna Herbertu Diessu ni preostalo drugega, kot da poseže po nepriljubljenem ukrepu in s 1. avgustom najde novega Škodinega šefa?

»Njegov prispevek k ugledu znamke Škoda je bil neizmeren. Njegova leta v podjetju so med najuspešnejšimi v 125-letni zgodovini Škode,« mu je laskal Diess, ki naj bi neuradno 61-letnemu poslovnežu ponudil mesto direktorja Porscheja. Ko smo se novembra lani na predstavitvi nove octavie pogovarjali z Maierjem, smo ga povprašali tudi, ali se lahko zgodi, da bo nekoč Škoda premagala Volkswagen. Diplomatsko nam je odgovoril takole: »Volkswagen proda petkrat do šestkrat več avtomobilov kot Škoda, zato to vprašanje ni na mestu. Trg je dovolj velik za vse znamke, konec koncev bo letošnja prodaja po svetu dosegla 80 milijonov enot, do leta 2030 pa celo 100 milijonov. Seveda pa si pri Škodi želimo, da bi si odrezali še večji kos torte. S sestrskimi znamkami nismo konkurenti, za nas je pomembnejša konkurenca, ki vlada zunaj koncerna. Čaka nas še veliko dela.«

Šolal se je tudi na Harvardu Poslovnež, ki se je med drugim šolal tudi na slovitem Harvardu, je del koncerna od leta 2001, ko je prevzel vodenje nemške podružnice Porscheja, predsednik uprave Škode pa je postal 1. novembra 2015. Svojo strategijo je nameraval uresničevati do leta 2025, del nje so bili tudi športni terenci, saj so pod njegovim vodenjem na cesto zapeljali kodiaq, karoq in kamiq, kmalu bodo predstavili tudi električno gnanega enyaqa. Škoda je v letu 2018 z 1.253.700 vozili postavila prodajni rekord, potem ko so rasli pet let zapored, lani pa so zaradi manjšega povpraševanja na kitajskem trgu prodali nekaj manj vozil, in sicer 1.242.800 (operativni dobiček so povečali za petino, na 1,7 milijarde evrov). Kaj dosti več jih dejansko ne morejo, saj imajo omejene kapacitete, zato razmišljajo o novi tovarni, ki naj bi jo zgradili do leta 2023. Tudi sicer bodo v štiriletnem obdobju v razvoj alternativnih pogonskih sredstev in nove oblike mobilnosti vložili dve milijardi evrov. »Seveda gledamo v prihodnost, ki je polna izzivov, obsegajoča in tudi živčna za vse vpletene, a se je vseeno veselim,« je nedavno dejal Maier, ko še ni vedel, da ga bodo razrešili. Češka znamka je pod njegovim vodstvom razvila tri vrednote: poenostavljeno, človeško, presenetljivo. In vsi njihovi avtomobili so narejeni na teh vrednotah, kar stranke cenijo. »Naša produktna strategija je dosledna, kar se je izkazalo kot uspešno po vsem svetu. Lep primer je športni terenec kodiaq, ki sta mu kmalu sledila še brata karoq in kamiq. Danes je vsaka tretja prodana škoda športni terenec. Čeprav živimo v digitaliziranem svetu, so ljudje tisti, ki delajo razliko. Naših 42.000 zaposlenih gre vsak dan na delo z veliko strasti in zavezanosti, imajo občutek pripadnosti znamki. Za nameček pa zelo pozorno poslušamo, kaj si stranke želijo,« pravi diplomant poslovne administracije. Škoda je sicer sredi velike produktne kampanje, ki se je začela v začetku minulega leta in bo trajala do konca leta 2022, predstavili pa bodo 30 novih modelov, prenovljenih štirikolesnikov in njihovih različic, med katerimi bodo tudi električno gnani, na primer citigo in superb kot priključni hibrid. Prav z njimi naj bi odločno znižali izpuste ogljikovega dioksida na želeno raven. Ob elektrifikaciji stavijo tudi na digitalizacijo, saj avto postaja vse bolj podoben visoko inteligentnemu prenosnemu telefonu. »Razvoj se bo samo še stopnjeval, predvsem pa bo hitrost transformacije postajala vse višja. Smo del posla, ki se spreminja, ni druge poti.«