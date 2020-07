V soboto so v hrastniškem domu starejših ponovno odvzeli brise vsem oskrbovancem in zaposlenim. Odkrili so 13 na novo okuženih, od tega okužbo pri 12 oskrbovancih in eno okužbo pri delavki doma. Še eno okužbo so odkrili pri občanu zunaj doma. Skupaj je bilo torej v soboto v Hrastniku 73 aktivno okuženih, od tega 41 oskrbovancev doma in 11 tam zaposlenih, 21 pa med občani. V domu trenutno že pomagajo medicinske sestre in tehniki iz različnih domov starejših, ki so se odzvali pozivu na pomoč. »Prišli so iz Ljutomera, Loke, Topolšice, Tisja, Metlike, s Ptuja, tudi iz novomeške in trboveljske bolnišnice ter hrastniškega zdravstvenega doma. Vsem smo neizmerno hvaležni, tistim iz bolj oddaljenih krajev smo zagotovili tudi namestitev in prehrano,« so sporočili s hrastniške občine.

Umrla dva oskrbovanca Že prejšnji teden so se v domu starejših v Hrastniku lotili temeljite reorganizacije, da bi vzpostavili tako imenovano rdečo cono, v katero bi namestili izključno okužene z novim koronavirusom in jih tako povsem ločili od drugih oskrbovancev. Pri tem so jim na pomoč priskočili tudi pripadniki občinske civilne zaščite in tamkajšnjega območnega združenja Rdečega križa. »Del še niso zaključili, nadaljevali jih bodo tudi v tem tednu. Dodatni ukrepi v domu pa niso predvideni,« je povedala Mateja Jecl, predstavnica občine Hrastnik. Žal so bili včeraj v domu obveščeni, da je v mariborskem univerzitetnem kliničnem centru za posledicami covida-19 umrl njihov oskrbovanec, ki se je okužil prvi in je imel težji potek bolezni. V noči na nedeljo pa je v domu umrla še ena okužena oskrbovanka. »Rezultati nas torej opominjajo, da je situacija v domu še vedno zelo resna,« pravi župan Marko Funkl.