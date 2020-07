Prvoligaš Triglav je zaradi gola na gostovanju pri drugoligašu Gorici (1:1) v boljšem položaju pred povratno tekmo dodatnih kvalifikacij, ki bo v četrtek ob 17. uri v Kranju. Tekma v novogoriškem športnem parku je bila izenačena in remi je pravičen izid. Gorici se je poznalo, da ni v tekmovalnem ritmu, zato so ji zlasti v zadnjem delu tekme začele pohajati moči. Triglav je upravičil vlogo favorita v dvoboju, v katerem so oboji sicer delali napake, a igrali zelo odprto.

Gorica je povedla v 27. minuti, ko je Kavčič z globinsko podajo izigral celotno zvezno in obrambno vrsto gostov. Kapetan Osuji je žogo sprejel s prsmi, preigral vratarja Arka in jo poslal v mrežo. Odgovor Triglava je bil hiter, saj je izenačil v 30. minuti. Domača obramba je bila nezbrana po kotu Wilmotsa, strelec je bil Arh Česen, potem ko je nizka žoga letela skozi kazenski prostor mimo številnih nog. Začetek drugega polčasa je bil živahen, ko sta priložnosti zapravila Rogelj po samostojnem prodoru in Kolenc ob strelu z roba kazenskega prostora. V zadnje pol ure so imeli več od igre Gorenjci, a si velike priložnosti niso priigrali.