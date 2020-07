Sprva mirne demonstracije proti policijskemu nasilju in Trumpovim napotitvam federalnih policistov v ameriška mesta, ki so pred dnevi še posebej razburili javnost z ukrepanjem v oregonskem Portlandu, so se v soboto v Seattlu sprevrgle v prave spopade s policijo. Povod so bili vdor skupine protestnikov na gradbišče bodočega pripora za mladoletne osebe s podtikanjem požara, poskusi rušenja zidov neke policijske postaje, pri čemer naj bi bilo uporabljeno celo razstrelivo, zavrelo pa je tudi pred sodno zgradbo v mestu po razbijanju njenih oken, kolateralna tarča nasilnežev pa so bila okoliška podjetja. Policija je uporabila solzilec, poprovo razpršilo in strašilne granate, torej vse pripomočke, ki naj bi bili zanjo prepovedani s posebnim odlokom mestnega sveta Seattla. Ta bi sicer moral stopiti v veljavo včeraj, a je tamkajšnji zvezni sodnik James Robart na zahtevo ameriškega pravosodnega ministrstva to preprečil, ko je prisluhnil utemeljitvi iz Washingtona, da bi to vodilo k uporabi bolj smrtno nevarnih prisilnih sredstev za krotenje nasilnih protestov.

Protesti so potekali tudi drugod po ZDA. V teksaškem Austinu je bil v še ne povsem pojasnjenih okoliščinah v njih nekdo ubit, šlo pa naj bi za spor med protestnikom in voznikom, ki se je skušal prebiti skozi množico, v kateri je bilo več oboroženih protestnikov. Poročali so še o sporadičnih drugih strelih, a brez žrtev. Oboroženi protestniki so marširali tudi v Louisvillu v Kentuckyju, kjer je bila policija prisiljena vzpostaviti kordon med nasprotnima si skupinama. V Omahi v Nebraski je policija aretirala najmanj 75 protestnikov, ki so se zbrali v spomin na temnopoltega moškega, ki ga je ustrelil belopolti lastnik tamkajšnjega bara, v Richmondu v zvezni državi državi Virginia pa je proti protestnikom uporabila neznano kemično snov. Nasilno so se končali protesti tudi v Los Angelesu. de