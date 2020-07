Novakov raj v Visokem

Što južnije to tužnije*, bi lahko rekli tudi, ko gre za koronavirus. V Bosni in Hercegovini, katere državljani so na črnem seznamu EU, narašča število okuženih in državljani si izmišljajo vse mogoče, da bi prišli na Hrvaško, kjer naj bi preživeli teh svojih deset dni v »majhni državi za velik dopust«. Z meje prihajajo različne zgodbe, od tistih, da migrantska kriza dobiva nove oblike, do teh, da goreči varuhi obrambnega zidu krščanstva včasih vrnejo tudi Bosance in Srbe z ustreznim covid testom in vsemi potrdili. Kot se lepo reče v nekdanjem jeziku Pravil službe Jugoslovanske ljudske armade, ki se v današnji inkarnaciji uporablja v poročilih Evropske unije: »Boj proti pandemiji je kombinacija zdravstvenih ukrepov in političnih odločitev na terenu.« Razumem, bi rekel kak stari vodnik iz tistih časov, na primer Ivan Janez Janša: a razumel ne bi ničesar, ker niti ni kaj razumeti.